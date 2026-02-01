Concert symphonique OSUL Salle de l’Arsenal Toul

Concert symphonique OSUL

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dimanche 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

L’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine a le plaisir de jouer à Toul aux côtés de leur soliste violoncelliste, Cyrielle Golin, ainsi que des ensembles Classico et DenisBand.

Un moment musical à ne pas manquer.Tout public

Salle de l'Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est general.osul@gmail.com

English :

The Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine is delighted to play in Toul alongside their cello soloist, Cyrielle Golin, and the Classico and DenisBand ensembles.

A musical experience not to be missed.

