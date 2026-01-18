CONCERT SYMPHONIQUE Sète
CONCERT SYMPHONIQUE Sète vendredi 17 avril 2026.
CONCERT SYMPHONIQUE
Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Concert de l’orchestre symphonique. Direction Thibault Roche
Concert de l’orchestre symphonique.Direction: Thibault RocheGratuit Réservation indispensable .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the symphony orchestra. Conductor: Thibault Roche
L’événement CONCERT SYMPHONIQUE Sète a été mis à jour le 2026-01-16 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE