Concert symphonique Villers-Cotterêts
Concert symphonique Villers-Cotterêts samedi 17 janvier 2026.
Concert symphonique
Rue du Stade Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
Date(s) :
2026-01-17
LES PASSAGES par l’Orchestre de PIcardie
Direction David Niemann
Soliste Cristina Gomez Godoy, hautbois
Programme
Gioacchino Rossini -La Scala di Seta ouverture
Franz Joseph Haydn Concerto pour hautbois
Carl Maria von Weber Symphonie n°1
En partenariat avec la Ville de Villers-Cotterêts, la Communauté de Communes de Retz-en-Valois et l’association l’ADAMA.
LES PASSAGES par l’Orchestre de PIcardie
Direction David Niemann
Soliste Cristina Gomez Godoy, hautbois
Programme
Gioacchino Rossini -La Scala di Seta ouverture
Franz Joseph Haydn Concerto pour hautbois
Carl Maria von Weber Symphonie n°1
En partenariat avec la Ville de Villers-Cotterêts, la Communauté de Communes de Retz-en-Valois et l’association l’ADAMA. .
Rue du Stade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr
English :
LES PASSAGES by Orchestre de PIcardie
Conductor: David Niemann
Soloist: Cristina Gomez Godoy, oboe
Program
Gioacchino Rossini -La Scala di Seta overture
Franz Joseph Haydn Concerto for oboe
Carl Maria von Weber Symphony No. 1
In partnership with the Ville de Villers-Cotterêts, the Communauté de Communes de Retz-en-Valois and the ADAMA association.
L’événement Concert symphonique Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Soissonnais-Valois