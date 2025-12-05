Concert symphonique

Rue du Stade Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

LES PASSAGES par l’Orchestre de PIcardie

Direction David Niemann

Soliste Cristina Gomez Godoy, hautbois

Programme

Gioacchino Rossini -La Scala di Seta ouverture

Franz Joseph Haydn Concerto pour hautbois

Carl Maria von Weber Symphonie n°1

En partenariat avec la Ville de Villers-Cotterêts, la Communauté de Communes de Retz-en-Valois et l’association l’ADAMA.

Rue du Stade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr

English :

LES PASSAGES by Orchestre de PIcardie

Conductor: David Niemann

Soloist: Cristina Gomez Godoy, oboe

Program

Gioacchino Rossini -La Scala di Seta overture

Franz Joseph Haydn Concerto for oboe

Carl Maria von Weber Symphony No. 1

In partnership with the Ville de Villers-Cotterêts, the Communauté de Communes de Retz-en-Valois and the ADAMA association.

L’événement Concert symphonique Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Soissonnais-Valois