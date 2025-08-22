Concert Synapson et DJ set de Philippe Corti Aubagne

Concert Synapson et DJ set de Philippe Corti Aubagne vendredi 22 août 2025.

Concert Synapson et DJ set de Philippe Corti

Vendredi 22 août 2025 à partir de 20h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

À partir de 20h, laissez-vous emporter par l’énergie de Philippe Corti lors d’un DJ set, avant de poursuivre le voyage avec le concert de Synapson en live pour un show électro-dance.

Philippe Corti, le premier dj star français.

Synapson, c’est l’alchimie entre deux producteurs français qui captivent l’attention depuis 2010. Après 15 ans de carrière, cinq albums, de multiples tournées, des centaines de millions de streams et de nombreuses certifications or et platine.

Synapson, c’est enfin une présence scénique incontournable. Des festivals comme le Printemps de Bourges, les Francofolies, Garorock, et Les Vieilles Charrues aux salles mythiques comme le Zénith de Paris et l’Olympia, le duo enflamme chacun de leur concert. L’été 2024 a été rythmés par les DJs sets électriques pour les deux artistes. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

From 8pm, let yourself be carried away by Philippe Corti?s energetic DJ set, before continuing the journey with Synapson?s live electro-dance show.

German :

Ab 20 Uhr können Sie sich bei einem DJ-Set von der Energie Philippe Cortis mitreißen lassen, bevor die Reise mit dem Live-Konzert von Synapson mit einer Elektro-Dance-Show weitergeht.

Italiano :

A partire dalle 20.00, lasciatevi trasportare dall’energia del DJ set di Philippe Corti, prima di continuare il viaggio con il live show electro-dance di Synapson.

Espanol :

A partir de las 20:00, déjese llevar por la energía del DJ set de Philippe Corti, antes de continuar el viaje con el espectáculo de electro-dance en directo de Synapson.

