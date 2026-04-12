Concert synesthésique et créations visuelles Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création, le Conservatoire Gabriel Fauré et l’Atelier des Feuillantines proposent un concert synesthésique avec génération et projection en temps réel des couleurs associées aux techniques de composition des œuvres jouées.

MESSIAEN, STOCKHAUSEN, SCHUBERT, SCHUMANN, MOZART

Concert en partenariat avec l’Atelier des Feuillantines « Messiaen, les couleurs de la Musique »

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T19:30:00+02:00_2026-04-12T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

info@feuillantines.com



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