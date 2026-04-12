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Concert synesthésique et créations visuelles Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Concert synesthésique et créations visuelles Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Concert synesthésique et créations visuelles Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Dans le cadre du Festival POC ! Portes Ouvertes sur la Création, le Conservatoire Gabriel Fauré et l’Atelier des Feuillantines proposent un concert synesthésique avec génération et projection en temps réel des couleurs associées aux techniques de composition des œuvres jouées.

MESSIAEN, STOCKHAUSEN, SCHUBERT, SCHUMANN, MOZART

Concert en partenariat avec l’Atelier des Feuillantines « Messiaen, les couleurs de la Musique »
Le dimanche 12 avril 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T19:30:00+02:00_2026-04-12T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
info@feuillantines.com


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