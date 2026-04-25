Wissembourg

Concert Synphonie vum Harz en version acoustique et live

1 quai du 24 novembre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Cynthia Colombo vous invite à découvrir son univers lors d’un concert piano-voix intimiste, autour de son premier album en alsacien “Synphonie vum Harz”.

Cynthia Colombo vous invite à découvrir son univers lors d’un concert piano-voix intimiste, autour de son premier album en alsacien “Synphonie vum Harz”.

Accompagnée de Pierre Barthel au piano, elle vous emmènera dans un voyage musical sensible et authentique, où chaque chanson raconte une émotion, une histoire, un lien profond à notre langue régionale.

Au programme compositions en alsacien, ambiance acoustique douce et immersive, rencontre & dédicaces après le concert. .

1 quai du 24 novembre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 46 93 alivreouvert67@orange.fr

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English :

Cynthia Colombo invites you to discover her world in an intimate piano-voice concert, based on her first album in Alsatian ?Synphonie vum Harz?

L’événement Concert Synphonie vum Harz en version acoustique et live Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte