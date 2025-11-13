Concert Syrinx Tours
Concert Syrinx Tours jeudi 13 novembre 2025.
Concert Syrinx
1 rue des minimes Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-13 11:00:00
fin : 2025-11-16 13:00:00
Date(s) :
2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Le festival de Musique de Chambre Syrinx est de retour !
Pour la 7ème édition du festival, nous vous proposons 6 concerts exceptionnels.
15 .
1 rue des minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 36 75 16 festival.syrinx@gmail.com
English :
4 musicians will perform works by Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski etc…
German :
4 Musiker werden Werke von Beethoven, Franck, Mendelssohn, Mussorgski etc. interpretieren…
Italiano :
4 musicisti eseguiranno opere di Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski e altri…
Espanol :
4 músicos interpretarán obras de Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski y otros…
L’événement Concert Syrinx Tours a été mis à jour le 2025-10-10 par Tours Val de Loire Tourisme