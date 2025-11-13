Concert Syrinx

1 rue des minimes Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13 11:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Le festival de Musique de Chambre Syrinx est de retour !

Pour la 7ème édition du festival, nous vous proposons 6 concerts exceptionnels.

Le festival de Musique de Chambre Syrinx est de retour !

Pour la 7ème édition du festival, nous vous proposons 6 concerts exceptionnels. 15 .

1 rue des minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 36 75 16 festival.syrinx@gmail.com

English :

4 musicians will perform works by Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski etc…

German :

4 Musiker werden Werke von Beethoven, Franck, Mendelssohn, Mussorgski etc. interpretieren…

Italiano :

4 musicisti eseguiranno opere di Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski e altri…

Espanol :

4 músicos interpretarán obras de Beethoven, Franck, Mendelssohn, Moussorgski y otros…

L’événement Concert Syrinx Tours a été mis à jour le 2025-10-10 par Tours Val de Loire Tourisme