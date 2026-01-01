Concert Systemize et Unikorn groupes tributes System of a Down & Korn La Chapelle Cabanes des 3 Etangs Bourneau
Concert Systemize et Unikorn groupes tributes System of a Down & Korn La Chapelle Cabanes des 3 Etangs Bourneau vendredi 30 janvier 2026.
La Chapelle Cabanes des 3 Etangs 15 La Vaudieu Bourneau Vendée
Tarif : – – 0 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Tribute to System ofa Down & Korn
Venez assister à la quatrième soirée organisée par Patin Couffin !
Ce soir là 2 concerts de métal au programme, Systemize et UniKorn
Si vous le souhaitez, pensez à modifier le don Helloasso en fin de parcours de paiement en cliquant sur modifier
Le 30 janvier à La Chapelle
Systemize Groupe Tribute de System of a Down
UniKorn Groupe tribute de Korn
Pas assez de thunes pour aller voir System au stade France ou pour vous rendre à New York?
On s’occupe de vous concocter une soirée Tribute avec les meilleurs! Venez pogoter, chanter et revivre vos années de collège/lycée avec nous le 30 janvier!
Résa sur HelloAsso .
La Chapelle Cabanes des 3 Etangs 15 La Vaudieu Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire commedepatincouffin@gmail.com
English :
Tribute to System ofa Down & Korn
