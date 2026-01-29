CONCERT T BULLIT ET SA BANDE Ganges
CONCERT T BULLIT ET SA BANDE Ganges samedi 31 janvier 2026.
CONCERT T BULLIT ET SA BANDE
15 COURS DE LA REPUBLIQUE Ganges Hérault
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Prépare-toi pour une soirée explosive avec T Bullit et sa bande pour un concert live samedi 31 janvier à l’Afrobar.
Ce chanteur accompagné de ses musiciens va vous emmener dans un mélange puissant de Ragga • reggae • Dancehall • Hip-Hop qui va faire vibrer la salle
Si tu ne connais pas encore son univers, écoute ici
https://www.youtube.com/watch?v=M_Q_qBzCKAI… .
15 COURS DE LA REPUBLIQUE Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 60 30 77
English :
Get ready for an explosive evening with T Bullit and his band for a live concert on Saturday January 31 at Afrobar.
