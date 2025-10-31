Concert T.Lesco.P présente TOMB RAVERS Le Sew Morlaix Morlaix

Concert T.Lesco.P présente TOMB RAVERS Le Sew Morlaix Morlaix vendredi 31 octobre 2025.

Concert T.Lesco.P présente TOMB RAVERS

Le Sew Morlaix 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 21:30:00

fin : 2025-10-31 03:30:00

Date(s) :

2025-10-31

En 1999, les Vieilles Charrues battent leur plein. Une bande de potes décide de prendre une voie de traverse et rejoignent le teknival qui se tient non loin. Et s’ils créaient eux aussi leur propre Sound System et organisaient des soirées ? L’idée fait rapidement son chemin et le collectif T.lesco.P voit le jour à Morlaix.

25 ans plus tard, après des centaines de soirées partout en France et à l’étranger, de manière officielle ou plus underground, T.lesco.P est toujours présent avec une motivation inébranlable et prêt à faire résonner son engagement pour les musiques électroniques.

À l’occasion d’Halloween, le crew revient hanter le SEW le temps d’une soirée. Plongez dans un univers sombre où sons et visuels 3D se mêlent pour un rituel immersif à réveiller les esprits ! En sortirez-vous indemnes ?

Soirée club interdite aux mineur·es. .

Le Sew Morlaix 39 Ter Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert T.Lesco.P présente TOMB RAVERS Morlaix a été mis à jour le 2025-09-16 par OT BAIE DE MORLAIX