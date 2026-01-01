Concert Tacet Rue Aristide Briand Cognac
Concert Tacet Rue Aristide Briand Cognac dimanche 11 janvier 2026.
Concert Tacet
Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente
Tarif : – – EUR
participation libre au profit de l’orgue de St Léger
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 17:30:00
Date(s) :
2026-01-11
Chants traditionnels de Noël, religieux, profanes, a capella
.
Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 05 71 paroisse.cognac@dio16.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Christmas carols, religious, secular, a capella
L’événement Concert Tacet Cognac a été mis à jour le 2026-01-05 par Destination Cognac