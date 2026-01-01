Concert Tacet Rue Aristide Briand Cognac

Concert Tacet

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente

participation libre au profit de l’orgue de St Léger

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

2026-01-11

Chants traditionnels de Noël, religieux, profanes, a capella

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 05 71 paroisse.cognac@dio16.fr

English :

Traditional Christmas carols, religious, secular, a capella

