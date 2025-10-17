Concert Tagada Jones / Darcy / Recouvrance Centre Culturel Le Family Landerneau

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau

Début : 2025-10-17 19:30:00

Venez découvrir un événement musical exceptionnel avec TAGADA JONES et DARCY. Ce concert promet une soirée riche en émotions et en énergie, où les fans de rock et de musique alternative pourront se rassembler pour vivre des performances inoubliables. Ne manquez pas cette occasion de voir ces artistes sur scène, prêts à vous offrir un spectacle mémorable.

Tagada Jones est un univers punk traversé par des météorites de rock alternatif hexagonal, de métal et de hardcore. Le quatuor rennais pur punk, parti de rien, s’est progressivement et exponentiellement construit une base solide, explorant même au cours de sa carrière, des contrées électro, indus, modern rock pendant quelques années. Équilibre idéal entre conscience sociale, revendications incisives, rouleau compresseur sonore, mélodies et refrains fédérateurs, TAGADA JONES est tout simplement hors norme.

Darcy Tout est à nous , c’est avec ce slogan scandé sur le morceau d’ouverture de son troisième album que Darcy marque son retour ! Le groupe ne fait ni dans le compromis, ni dans la dentelle pour l’écriture de ses textes. Du rock, du punk, du métal, Darcy s’amuse dans tous les genres qu’il aime écouter et le plaisir est là ! Ils viendront défendre leur nouveau disque à Landerneau au Family le 17 octobre 2025 !

Recouvrance, c’est LE groupe de Rock Français ancré dans la ville de Brest ! À travers leurs EP éponyme, le groupe uni les sonorités du rock américain avec la langue française. Né en 2021 de la volonté de faire du Rock français moderne en s’inspirant de l’héritage national et international, Recouvrance souhaite partager leur musique, leur amitié ainsi que leur passion pour la Chartreuse et les gros riffs au-delà de la scène Rock.

Le Centre Culturel Le Family à Landerneau sera le cadre idéal pour cette rencontre musicale. Avec son ambiance chaleureuse et conviviale, cet espace accueillera les passionnés de musique dans une atmosphère festive. Préparez-vous à vibrer au rythme des mélodies entraînantes et à partager des moments uniques avec d’autres amateurs de musique.

Ouverture des portes à 19h30 et début des concerts à 20h30. .

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 30 30 15

