Concert Taiga + Run ! Rabbit Run ! 脱兔 Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Taiga + Run ! Rabbit Run ! 脱兔

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:59:00

2026-03-27

Si vous aimez Cocorosie, Mansfield.TYA, The Hu

TAIGA

Taiga est un duo de musique électronique originaire de Mongolie-Intérieure et du Xinjiang. Il fusionne sons traditionnels et techniques contemporaines pour créer une nouvelle forme de musique nomade psychédélique. Profondément ancrés dans l’héritage musical mongol, ils utilisent le khoomei (chant diphonique) et des enregistrements de percussions et d’instruments à cordes, tels que la vièle à tête de cheval (morin khuur), le doshpuluur et la guitare. Ces sons se mêlent à des influences électroniques dub, progressive, trance et EDM. Fréquences profondes, textures sonores et rythmes puissants chargés de basse sont les ingrédients essentiels de leur univers.

RUN ! RABBIT RUN ! 脱兔

Run! Rabbit Run! 脱兔 un groupe féminin originaire de Kunming, dans la province du Yunnan. Puisant dans le trip-hop, la drum & bass, les breaks et l’électro expérimentale, le groupe forge un son hybride et fascinant un monstre scientifique à la beauté étrange, à la fois contenu et explosif. Leurs chansons évoquent des légendes urbaines, des visions surréalistes et des paysages apocalyptiques, comme une révolte poétique contre la culture mainstream et formatée. Chaque concert est conçu comme une expérience vivante costumes cousus main, chorégraphies singulières, scénographies immersives. Un rituel scénique où se mêlent mysticisme, puissance féminine et adoration de la lune. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

