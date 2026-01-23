Concert Tâk Projet Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Concert Tâk Projet

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-07

Musique orientale éléctro acoustique

Ce concert annonce le retour de Soroush Kamalian venu Au Charbon en avril 2025 lors de la soirée lecture dédiée à la poétesse Mawash Sabbeth, un moment particulier qui nous avait tous marqué par sa grande intensité.

Le samedi 7 février, Soroush nous présentera son trio musical TÂK PROJECT qu’il a fondé avec deux jeunes musiciens iraniens Niyosha Abouali et Sepas Sadrenoori.

Le mot Tâk signifie tronc de vigne en persan, une image qui reflète bien leur démarche artistique puiser dans les racines culturelles pour créer quelque chose de nouveau et vivant.

Porté par le kamancheh de Soroush Kamalian et les claviers de Niyosha Abouali et Sepas Sadrenoori, le trio propose une approche renouvelée de la musique persane en mêlant traditions acoustiques, création contemporaine et touches électroniques.

TÂK PROJECT se produit régulièrement en France, notamment dans des lieux dédiés au jazz et aux musiques du monde. .

Electro acoustic oriental music

