Concert Take The Cover Back

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

TAKE THE COVER BACK est un TRIBUTE entièrement dédié à l’énergie explosive et aux messages puissants du légendaire groupe RAGE AGAINST THE MACHINE. Composés de 4 musiciens passionnés par le rock engagé et alternatif, TAKE THE COVER BACK a su capturer l’esprit des 90’s et l’intensité des performances originales de RATM, tout en y ajoutant leur propre touche.

Leur répertoire contient des énormes tubes du groupe mais aussi des morceaux qui s’adressent aux véritables fans de la première heure, en valorisant les 3 premiers albums du groupe sortis en 92, 96 et 99.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

L’événement Concert Take The Cover Back Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach