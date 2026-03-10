Concert Take The Cover Back Masevaux-Niederbruck
Concert Take The Cover Back Masevaux-Niederbruck samedi 23 mai 2026.
Concert Take The Cover Back
24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
TAKE THE COVER BACK est un TRIBUTE entièrement dédié à l’énergie explosive et aux messages puissants du légendaire groupe RAGE AGAINST THE MACHINE. Composés de 4 musiciens passionnés par le rock engagé et alternatif, TAKE THE COVER BACK a su capturer l’esprit des 90’s et l’intensité des performances originales de RATM, tout en y ajoutant leur propre touche.
Leur répertoire contient des énormes tubes du groupe mais aussi des morceaux qui s’adressent aux véritables fans de la première heure, en valorisant les 3 premiers albums du groupe sortis en 92, 96 et 99.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .
24 Rue du Chêne Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
L’événement Concert Take The Cover Back Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach