Informations pratiques

Jeu-les-Bois

Concert Takes Two to Tango

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Secousse accueille avec immense plaisir Takes Two to Tango. C’est l’alchimie scénique d’un duo passionné et authentique.

Inspiré des racines de la musique américaine et anglo-saxonne, ce duo navigue avec aisance entre le mordant du Rock, l’âme profonde du Blues, les mélodies évocatrices de la Country et la douceur introspective du Folk.

Un équilibre savant entre des compositions originales et des reprises emblématiques qui rendent hommage à des légendes (The Clash, Johnny Cash, Robert Johnson et Bruce Springsteen) leurs influences sont nombreuses.

Sur scène, le duo dégage une grosse énergie et leurs deux voix sont hors normes, complémentaires et puissantes. .

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Secousse is thrilled to welcome the all-female trio Les Michelibediches for a fresh and offbeat musical performance!

L’événement Concert Takes Two to Tango Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme