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Concert La base guinguette Talmont-Saint-Hilaire

Concert La base guinguette Talmont-Saint-Hilaire samedi 18 avril 2026.

Lieu : La base guinguette

Adresse : 12 impasse du lac

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Concert

La base guinguette 12 impasse du lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25

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La base guinguette 12 impasse du lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33 

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English :

L’événement Concert Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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