Informations pratiques

Douchy-Montcorbon

Concert TAMISE

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert de musique Folk

Tout au long de ses titres Tamise dévoile un folk sensible et poétique, fragile et lumineux où les harmonies vocales (le plus souvent en anglais, à quelques occasions en français) tissent des ponts avec leurs mélodies. Leurs chansons parlent d’amour, de blessures, de voyage, de nos parts d’ombre et de lumière. Et à la lecture de leur parcours, la rue comme premier terrain de jeu, la rue pour apprivoiser le monde et se laisser apprivoiser, on gagerait que le surplace n’est pas encore à l’ordre du jour. 6 .

Lieu dit Les Thibaults Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14 chantdesmoutons@gmail.com

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English :

Folk Music Concert

L’événement Concert TAMISE Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO