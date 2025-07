CONCERT TANGO CALOR LE RETOUR… VAL CAFÉ Valcabrère

CONCERT TANGO CALOR LE RETOUR… VAL CAFÉ Valcabrère samedi 26 juillet 2025.

CONCERT TANGO CALOR LE RETOUR…

VAL CAFÉ Place Marcadieu Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Musique tango et latine précédé d’un atelier d’initiation au tango.

18h à 19h atelier tango (inscription au 06 49 75 12 11 ou 07 82 33 96 12) ;

19h30 apéro et possibilité de restauration sur réservation au 06 87 67 30 21 ;

20h30 concert.

Participation libre mais souhaitable. .

VAL CAFÉ Place Marcadieu Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

English :

Tango and Latin music preceded by an introductory tango workshop.

German :

Tango- und Latin-Musik, davor ein Workshop zur Einführung in den Tango.

Italiano :

Tango e musica latina preceduti da un workshop introduttivo al tango.

Espanol :

Tango y música latina precedidos de un taller de iniciación al tango.

L’événement CONCERT TANGO CALOR LE RETOUR… Valcabrère a été mis à jour le 2025-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE