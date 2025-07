CONCERT « TANGO, UN SOIR A BUENOS AIRES » PASCAL CONTET Port-Vendres

CONCERT « TANGO, UN SOIR A BUENOS AIRES » PASCAL CONTET Port-Vendres jeudi 31 juillet 2025.

CONCERT « TANGO, UN SOIR A BUENOS AIRES » PASCAL CONTET

Rte de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-31 21:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Un voyage musical flamboyant à travers les âges du tango, porté par l’accordéon virtuose de Pascal Contet et un ensemble à cordes, entre créations contemporaines et hommages aux grands maîtres argentins.

Rte de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

English :

A flamboyant musical journey through the ages of tango, carried by Pascal Contet?s virtuoso accordion and a string ensemble, between contemporary creations and tributes to the great Argentine masters.

German :

Eine flammende musikalische Reise durch die Zeitalter des Tangos, getragen von Pascal Contets virtuosem Akkordeon und einem Streicherensemble, zwischen zeitgenössischen Kreationen und Hommagen an die großen argentinischen Meister.

Italiano :

Un fiammeggiante viaggio musicale attraverso le epoche del tango, guidato dalla virtuosa fisarmonica di Pascal Contet e da un ensemble di archi, tra creazioni contemporanee e omaggi ai grandi maestri argentini.

Espanol :

Un flamante viaje musical a través de las épocas del tango, conducido por el virtuoso acordeón de Pascal Contet y un conjunto de cuerdas, entre creaciones contemporáneas y homenajes a los grandes maestros argentinos.

