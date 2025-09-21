CONCERT TANGOLEON Nogent-le-Rotrou

CONCERT TANGOLEON

Hôtel l’Éden Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La Balise du Perche accueille l’ensemble joyeux et décalé de Tangoleon à l’Hôtel de l’Éden.

Infos balise.perche@gmail.com / 06 31 27 65 13

Participation libre I 21 septembre à 16h

Tangoleon joue du tango d’aujourd’hui qui se danse et qui s’écoute, dans une grange, dans la rue, dans un parking souterrain, sur une grande scène dans un festival de jazz, sur le parquet de danse d’un club branché parisien, pieds nus, en talons aiguilles et en chaussettes !

Mathieu Barbances contrebasse chant

Laurent Gehant Piano scie musicale chant

Sophie Azambre le Roy accordéon chant

Manu Bosser Harmonicas, percussions, duduk, orgue à bouche, guimbardes, sifflet à nez…

Hôtel l’Éden Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 27 65 13 balise.perche@gmail.com

English :

La Balise du Perche welcomes Tangoleon’s joyful, offbeat ensemble to the Hôtel de l’Éden.

Info: balise.perche@gmail.com / 06 31 27 65 13

Free admission I September 21 at 4pm

German :

La Balise du Perche empfängt das fröhliche und schräge Ensemble von Tangoleon im Hôtel de l’Éden.

Infos: balise.perche@gmail.com / 06 31 27 65 13

Freie Teilnahme I 21. September um 16 Uhr

Italiano :

La Balise du Perche accoglie all’Hôtel de l’Éden il gioioso e anticonformista ensemble di Tangoleon.

Info: balise.perche@gmail.com / 06 31 27 65 13

Ingresso libero I 21 settembre alle 16.00

Espanol :

La Balise du Perche recibe en el Hôtel de l’Éden al alegre y desenfadado conjunto de Tangoleon.

Información: balise.perche@gmail.com / 06 31 27 65 13

Entrada gratuita I 21 de septiembre a las 16.00 h

