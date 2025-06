Concert Tania de Montaigne et Jocelyn Mienniel Fondation Camargo Cassis 25 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Concert Tania de Montaigne et Jocelyn Mienniel Mercredi 25 juin 2025 à partir de 21h. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Mercredi 25 juin aura lieu un concert unique au cœur de la Fondation Camargo, organisé en partenaire de longue date avec Marseille Jazz des Cinq Continents dans le cadre de son parcours métropolitain, soutenu par la Métropole Aix Marseille Provence.

Tania de Montaigne et Jocelyn Mienniel présenteront une création inédite, qui fera suite à une semaine de résidence à Camargo. Autrice et comédienne, Tania de Montaigne est aussi musicienne et a choisi de s’associer à un musicien lui aussi bien connu de la scène jazz nationale, Jocelyn Mienniel.



Ce projet est né d’un constat simple tout le monde est fasciné par la guerre, la violence, la destruction, mais personne ne s’intéresse vraiment à la paix. On la voit souvent comme un moment linéaire, plat, sans aspérités. On a du mal à la décrire, à tel point qu’on la définit presque toujours en creux on dit d’elle qu’elle est l’absence de guerre.



Tania de Montaigne et Jocelyn Mienniel ont décidé de prendre la paix au sérieux, non pas comme un idéal naïf ou désuet, mais comme une matière fragile, précieuse, exigeante, qui dialogue sans cesse avec le chaos. .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wednesday June 25 sees a unique concert in the heart of the Camargo Foundation, organized in long-standing partnership with Marseille Jazz des Cinq Continents as part of its metropolitan tour, supported by the Aix Marseille Provence Metropolis.

German :

Am Mittwoch, den 25. Juni, findet ein einzigartiges Konzert im Herzen der Camargo-Stiftung statt, das in langjähriger Partnerschaft mit Marseille Jazz des Cinq Continents im Rahmen des von der Metropole Aix Marseille Provence unterstützten Metropolitan Parcours organisiert wird.

Italiano :

Mercoledì 25 giugno si terrà un concerto unico nel cuore della Fondazione Camargo, organizzato in collaborazione con Marseille Jazz des Cinq Continents nell’ambito del suo tour metropolitano, sostenuto dall’Autorità Metropolitana di Aix Marseille Provence.

Espanol :

El miércoles 25 de junio tendrá lugar un concierto único en el corazón de la Fundación Camargo, organizado en colaboración desde hace tiempo con Marseille Jazz des Cinq Continents en el marco de su gira metropolitana, apoyada por la Autoridad Metropolitana de Aix Marseille Provence.

L’événement Concert Tania de Montaigne et Jocelyn Mienniel Cassis a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Cassis