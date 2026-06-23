Informations pratiques

Cassagnabère-Tournas

CONCERT TANUKI BOOMBOX

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Pistouflerie vous propose un concert électro acoustique !

TANUKI BOOMBOX, un duo électro acoustique, qui fusionne le concept du live band avec l’esprit du sound system.

Des saxes qui groove, se transforment et se loop, une guitare parfois psyché, souvent délique mais toujours calée, des textes improbables et des machines domptées qui pilotent ce mash-up hip hop, électro, world, drum and bass.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents an electro-acoustic concert!

L’événement CONCERT TANUKI BOOMBOX Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE