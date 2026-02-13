Concert Tap & Jig : Rock Celtique, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert Tap & Jig : Rock Celtique Vendredi 27 février, 20h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-02-27T20:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T20:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Avec leur mélange de rock et musique celtique, l’énergie contagieuse de « Tap & Jig » vous fera taper du pied et vibrer toute la soirée dans une ambiance festive et chaleureuse -Food-truck Vert festin