Concert & Tapas avec « O c’est, nous »

CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc Gironde

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

O C’EST NOUS c’est un live explosif de good vibes. Une énergie débordante qui touche les cœurs et fait danser les corps.

Ce trio féminin multi-instrumentiste s’arme d’un ukulélé, de guitares, de percussions et d’une harmonie de 3 voix chaleureuses pour créer le frisson. Et par-dessus tout, leur force, c’est l’échange avec le public ! Sur scène, une mission les anime vous embarquer dans une expérience pop-folk solaire.

Les protégées de Boulevard des Airs enchaînent les collaborations prometteuses avec des artistes de la scène française leur EP “À Chaque Pas” est entré en rotation dans plusieurs radios et télés de France.

Ne manquez pas cette première date au CALM une occasion unique de découvrir le groupe en avant première dans l’intimité de notre salle, avant qu’il ne rayonne dans tout le territoire ! .

CALM 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

