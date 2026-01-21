Concert TARAF ISTOLEÏ

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19 23:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Concert TARAF ISTOLEÏ

Une bande de musiciens à l’humeur nomade. L’énergie débordante du Taraf entraine le public au cœur des musiques populaires et Tsiganes d’Europe de l’Est. Ils naviguent ainsi vers ces musiques au son du violon, de la guitare, de l’accordéon, de la clarinette, et bien sûr des voix… 15 .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 88 74 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert: TARAF ISTOLEÏ

L’événement Concert TARAF ISTOLEÏ Montargis a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS