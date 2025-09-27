Concert Tarafan Zigan Orchestra La Lune Rousse Saint-Voir
Concert Tarafan Zigan Orchestra La Lune Rousse Saint-Voir samedi 27 septembre 2025.
Concert Tarafan Zigan Orchestra
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adhésion pour la saison 2€
Début : 2025-09-27
2025-09-27
Musique des Balkans.
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74
English :
Balkan music.
German :
Musik aus dem Balkan.
Italiano :
Musica balcanica.
Espanol :
Música balcánica.
