Concert Tarafan Zigan Orchestra La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Tarafan Zigan Orchestra

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adhésion pour la saison 2€

Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Musique des Balkans.
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 

English :

Balkan music.

German :

Musik aus dem Balkan.

Italiano :

Musica balcanica.

Espanol :

Música balcánica.

L’événement Concert Tarafan Zigan Orchestra Saint-Voir a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire