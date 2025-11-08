CONCERT TARAKNA Frontignan

Tarakna (Avant le lever du soleil) Duo avec Kahina Afzim & Nicolas BeckPorté par la voix enchanteresse de Kahina Afzim, TARAKNA célèbre la poésie des femmes kabyles. Chants berbères et musique électro-acoustique se métamorphosent en une transe singulière et contemporaine. TARAKNA, en langue amazigh, c’est le tapis de laine tissée sur lequel on se réunit pour partager le thé, le pain et la parole, où l’on tisse les liens, lors des réunions nocturnes.Kahina Afzim chant, qanun, guitareNicolas Beck tarhu, guitares, chant, directionUn temps d’échange avec les artistes aura lieu en clôture du concert .

Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

Carried by the enchanting voice of Kahina Afzim, TARAKNA celebrates the poetry of Kabyle women.

German :

Getragen von der bezaubernden Stimme von Kahina Afzim, feiert TARAKNA die Poesie der kabylischen Frauen.

Italiano :

Portata dalla voce incantevole di Kahina Afzim, TARAKNA celebra la poesia delle donne cabyle.

Espanol :

Llevada por la encantadora voz de Kahina Afzim, TARAKNA celebra la poesía de las mujeres cabilas.

