Concert & tartes flambées Westhoffen

Concert & tartes flambées le samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Westhoffen.
à 19h30 Harmonie de Griesheim-près-Molsheim
à 21h Seven Blech Army
Tartes flambées à volonté
Tarif 18€ (entrée + tartes flambées), 12€ pour les moins de 12 ans.
Billetterie réservation au 06 73 49 72 16 harmonie.westhoffen@gmail.com
A partir de 19h restauration jusqu’à 22h Placement libre .
4 rue de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 49 72 16 harmonie.westhoffen@gmail.com
