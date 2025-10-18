Concert & tartes flambées Westhoffen

Concert & tartes flambées Westhoffen samedi 18 octobre 2025.

Concert & tartes flambées

4 rue de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00

Concert & tartes flambées le samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Westhoffen.

à 19h30 Harmonie de Griesheim-près-Molsheim

à 21h Seven Blech Army

Tartes flambées à volonté

Tarif 18€ (entrée + tartes flambées), 12€ pour les moins de 12 ans.

Billetterie réservation au 06 73 49 72 16 harmonie.westhoffen@gmail.com

A partir de 19h restauration jusqu’à 22h Placement libre .

