Concert TAXIWAY Au Vestiaire Café Lannemezan

Début : 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Taxiway est une rencontre entre l’univers de Jean- Raymond à la guitare, Japy à la guitare et au chant et Auriane au chant. Venez voyager à travers les grands standards du rock, de la soul et même du reggae …

Concert en extérieur si le temps le permet …

Renseignements 05 62 39 94 41

Au Vestiaire Café 87 Rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41

English :

Taxiway is a meeting of the worlds of Jean-Raymond on guitar, Japy on guitar and vocals, and Auriane on vocals. Take a trip through the great standards of rock, soul and even reggae…

Outdoor concert, weather permitting…

German :

Taxiway ist eine Begegnung zwischen der Welt von Jean- Raymond an der Gitarre, Japy an der Gitarre und am Gesang und Auriane am Gesang. Kommen Sie mit auf eine Reise durch die großen Standards des Rock, des Soul und sogar des Reggae …

Konzert im Freien, wenn das Wetter es zulässt …

Italiano :

Taxiway è l’incontro dei mondi di Jean-Raymond alla chitarra, Japy alla chitarra e alla voce e Auriane alla voce. Un viaggio attraverso i grandi standard del rock, del soul e del reggae…

Concerto all’aperto, tempo permettendo…

Espanol :

Taxiway es el encuentro de los mundos de Jean-Raymond a la guitarra, Japy a la guitarra y la voz y Auriane a la voz. Un viaje por los grandes estándares del rock, el soul e incluso el reggae…

Concierto al aire libre, si el tiempo lo permite…

L’événement Concert TAXIWAY Lannemezan a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65