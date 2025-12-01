Concert Tayc x Red Bull Symphonic Orchestra Cinéma Olympia Pontarlier

Concert Tayc x Red Bull Symphonic Orchestra

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-12 20:40:00

fin : 2025-12-12 22:55:00

2025-12-12

Pour les fans n’ayant pas pu assister à cet événement, le Concert de Tayc avec le Red Bull Symphonic Dernier Accord est proposé dans Votre Cinema Olympia Pontarlier dans une version augmentée, permettant de revivre

Synopsis Le 10 novembre 2025, le Théâtre des Champs-Élysées vibrera au rythme du dernier concert de la carrière de Tayc, dans le cadre de la première édition française du Red Bull Symphonic. .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

