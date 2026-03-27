Concert Tchik Y Tchik Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Tchik Y Tchik Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 3 avril 2026.
Concert Tchik Y Tchik
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:00:00
fin : 2026-04-03 23:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Pour le duo Tchik Y Tchik, la musique ne s’écoute pas, elle se vit. Compositions originales d’Eric Lesaint (guitare, chant) et Myriam Février (accordéon et arrangement) de textes emplis d’humour, de refrains à chanter et de musiques à danser.
Restauration possible à partir de 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Concert Tchik Y Tchik
L’événement Concert Tchik Y Tchik Avranches a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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