Concert Tchik Y Tchik Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Tchik Y Tchik

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 23:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Pour le duo Tchik Y Tchik, la musique ne s’écoute pas, elle se vit. Compositions originales d’Eric Lesaint (guitare, chant) et Myriam Février (accordéon et arrangement) de textes emplis d’humour, de refrains à chanter et de musiques à danser.

Restauration possible à partir de 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Tchik Y Tchik

L’événement Concert Tchik Y Tchik Avranches a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts