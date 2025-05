Concert Team Rock 91 – Blancafort, 15 juin 2025 15:00, Blancafort.

Cher

Concert Team Rock 91 Stade Municipal Blancafort Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-15 15:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

L’association Blancafort et Patrimoine propose de vous replonger dans les tubes légendaires des années 80 !

Stade Municipal

Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 7 55 62 47 86 milaveau18@gmail.com

English :

The Blancafort et Patrimoine association invites you to take a trip back in time to the legendary hits of the 80s!

German :

Der Verein Blancafort et Patrimoine schlägt vor, dass Sie sich in die legendären Hits der 80er Jahre zurückversetzen lassen!

Italiano :

L’associazione Blancafort et Patrimoine vi invita a fare un viaggio nel tempo con le mitiche hit degli anni ’80!

Espanol :

La asociación Blancafort et Patrimoine le invita a un viaje en el tiempo a través de los míticos éxitos de los años 80

