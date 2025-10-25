Concert TedaAk + Nord//Noir Beauvais

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 6 – 6 – 12

Tarif adulte

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Deux univers puissants vous donnent rendez-vous le 25 octobre TedaAk (Tekno punk kweer) et Nord//Noir (électro). Une soirée qui promet de vous secouer !

TEDAAK

C’est la rage Punk et la mélancolie profonde, la Tekno de l’absurde et du vivant. Rompre et reconstruire en musique une invitation festive à célébrer le non-sens.

TedaAk est une identité artistique transdisciplinaire dans laquelle se mêlent écriture, performance et musique électronique. A la croisée du concert et du spectacle, il invite les réflexions politiques et existentielles à (re)prendre possession de nos corps sur le dancefloor. De ces créations par association d’idées, déconstruction et collages, émergent des narrations déroutantes dans lesquelles la poésie se révèle avec ou sans ironie.

TedaAk fait son apparition en 2022 dans les milieux alternatifs queer et féministes de Nantes. Après une année de représentation, il fait la rencontre de Nina Faure dont il écrira la bande originale du documentaire militant We are Coming (sorti en salle mars 2023). Son nouveau spectacle Bonjour Monsieur au revoir Madame s’adresse à un public plus large, avec la volonté de revaloriser les discours minoritaires sur la scène des musiques actuelles françaises.

+ NORD//NOIR

Dans un brouillard épais, sur des pavés boueux, une fête sombre fait briller la nuit froide. NORD//NOIR y scande les tourments de notre époque sur fond de Cold Gabber qui fait sauter les tristes et sourire les déçus. Membres du collectif Tout Est Politique Collectif de musiques électroniques et d’arts visuels et originaires de Calais, ils pensent que la musique est un engagement. Leur live puissant et généreux sublime le folklore du nord en jouant des contrastes, comme une terreur lumineuse. L’orage va s’abattre dans l’amour et la sueur. Au menu un duo de frites au vinaigre, à la sauce gabber, pour réchauffer le corps et le reste. 6 .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

