Concert Teddy Costa Duo – La Cigale de Royan Royan, 19 juin 2025 20:30, Royan.

Charente-Maritime

Concert Teddy Costa Duo La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 20:30:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Influencé par le blues le plus authentique joué dans la moiteur inconfortable des Juke-joints, Teddy Costa perpétue avec audace l’héritage musical fertile et captivant d’hier tout en ravivant celui-ci pour qu’il soit le reflet de notre époque.

.

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

Influenced by the most authentic blues played in the uncomfortable mugginess of Juke-joints, Teddy Costa boldly perpetuates the fertile and captivating musical heritage of yesterday, while reviving it to reflect our times.

German :

Beeinflusst vom authentischen Blues, der in der ungemütlichen Wärme der Juke-Joints gespielt wird, führt Teddy Costa das fruchtbare und fesselnde musikalische Erbe der Vergangenheit kühn fort und belebt es, um es als Spiegelbild unserer Zeit zu betrachten.

Italiano :

Influenzato dal blues più autentico suonato nella scomoda umidità dei Juke-joint, Teddy Costa perpetua con coraggio il fertile e accattivante patrimonio musicale di ieri, facendolo rivivere per riflettere i nostri tempi.

Espanol :

Influenciado por el blues más auténtico tocado en la incómoda humedad de los Juke-joints, Teddy Costa perpetúa con audacia la fértil y cautivadora herencia musical de ayer, al tiempo que la revive para reflejar nuestros tiempos.

L’événement Concert Teddy Costa Duo Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan