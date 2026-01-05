CONCERT TEKEMAT + IONO LUTREV

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

IONO LUTREV

Une chanteuse survoltée et un batteur ultra précis. Portée par une énergie brute et une performance explosive, IONO LUTREV compose des chansons impétueuses et brutalement délicates.

Soutenue par le groove de Capitaine Couette à la batterie, ils proposent des chansons comme des paysages, qui évoquent la liberté de Brigitte Fontaine, l’effronterie de Charli XCX, et la sauvagerie de Nina Hagen.

C’est délirant, c’est dansant, c’est criant Ça caresse, mais pas que dans le sens du poil. Certains appellent ça le style, elle appelle ça le Mégaloschlag®.

TEKEMAT

TeKeMaT est un trio composé d’un sousaphone, d’une batterie et d’un musicien de l’ombre. Le sousaphone, habituellement en retrait, devient le cœur de leur musique, tandis que la batterie apporte une énergie indomptée. Le musicien de l’ombre, invisible mais indispensable, donne à TeKeMaT son son unique. Ensemble, ils créent un paysage sonore familier et étrangement nouveau.

Leurs performances en live sont une explosion de mouvements et de couleurs. Pas de samples, de boucles ni de sons pré-enregistrés ici, tout est joué en direct live ! Même les plus réticents à la musique techno seront séduits par cette performance unique qui plonge l’auditoire dans une transe expérimentale et organique. .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT TEKEMAT + IONO LUTREV

L’événement CONCERT TEKEMAT + IONO LUTREV Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE