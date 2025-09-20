Concert TELEGRAPH et LOBSTER à L’ECHAPPATOIRE par Méteil L’ECHAPPATOIRE Belleherbe

Concert TELEGRAPH et LOBSTER à L’ECHAPPATOIRE par Méteil

L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-12 01:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Concert pop rock, décolage avec LOBSTER pour une montée en intensité avec TELEGRAPH. Si vous avec aimé CAESARIA c’est votre soirée!

Lobster c’est une volonté qu’il y ait une histoire, un point de vue et que ce soit lié à la musique de sorte que même si on ne comprend pas les paroles, on ressente l’ambiance .

En 2026 TELEGRAPH, groupe pop rock, durcit le ton et explore une énergie plus radicale, dans une veine qui peut rappeler Linkin Park ou Twenty One Pilots, sans jamais perdre sa singularité. .

L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.meteil@gmail.com

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English : Concert TELEGRAPH et LOBSTER à L’ECHAPPATOIRE par Méteil

L’événement Concert TELEGRAPH et LOBSTER à L’ECHAPPATOIRE par Méteil Belleherbe a été mis à jour le 2026-03-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE