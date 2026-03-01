Concert Telemann, une mosaïque de couleurs Salons de l’Hôtel de ville Montbéliard

Concert Telemann, une mosaïque de couleurs

Salons de l'Hôtel de ville Place Saint-Martin Montbéliard

2026-03-08 11:00:00

Concert Telemann, une mosaïque de couleurs. Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Dans la continuité du concert Subtiles Mélodies, consacré à la musique baroque allemande, ce nouveau programme met à l’honneur Georg Philipp Telemann.

Autodidacte et figure majeure de son temps, il fut non seulement l’un des compositeurs les plus célèbres du XVIIIᵉ siècle, mais aussi l’un des plus prolifiques de toute l’histoire de la musique occidentale.

Traverso, violon, viole de gambe, basson et clavecin rivalisent d’inventivité dans un programme riche et contrasté, au service d’une musique colorée, énergique et toujours subtile.

Au programme Quatuor en ré mineur, Trio en sol mineur

Avec

Keiko Murakami, traverso

Andrea Pujado, violon

Benoît Tainturier, basson

Chantal Baeumler, viole de gambe

Nicolas Aubin, clavecin

En partenariat avec la Ville de Montbéliard. Dans le cadre des Musicales de l’Hôtel de Ville

Réservation indispensable 03 81 99 22 57 pole.culture@montbeliard.com .

03 81 99 22 57 pole.culture@montbeliard.com

