Marc Hervieux rejoint ses amis tchèques Marta Kratochvilová et Marian Friedl pour proposer un nouvel éclairage des Fantaisies de Telemann

S’inscrivant dans le projet Telemannia initié dépuis quelques années par la flûtiste Marta Kratochvilová et le contrebassiste Marian Friedl, Marc Hervieux rejoint ses amis tchèques pour proposer avec eux un nouvel éclairage des Fantaisies de Telemann.

Au début et à la fin de ce programme, les trois musiciens se retrouveront en tutti dans des œuvres écrites pour leur formation d’origine, une sonate en trio en Fa M pour deux flûtes et basse et des extraits du concerto flûte à bec et traverso, de Telemann, bien sûr…

Marta Kratochvilova, traverso

Marc Hervieux, flûte à bec

Marian Friedl, contrebasse 0 .

Place du Marché aux Pots

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 81 33 33 hervieuxmarc@gmail.com

English :

Marc Hervieux joins his Czech friends Marta Kratochvilová and Marian Friedl to offer a new take on Telemann’s Fantasies

German :

Marc Hervieux schließt sich seinen tschechischen Freunden Marta Kratochvilová und Marian Friedl an, um eine neue Beleuchtung der Fantasien von Telemann vorzuschlagen

Italiano :

Marc Hervieux si unisce agli amici cechi Marta Kratochvilová e Marian Friedl per offrire una nuova interpretazione delle Fantasie di Telemann

Espanol :

Marc Hervieux se une a sus amigos checos Marta Kratochvilová y Marian Friedl para ofrecer una nueva visión de las Fantasías de Telemann

