Concert Téléthon Eglise de Vittonville Vittonville

Concert Téléthon

Eglise de Vittonville 2 Rue de l’Eglise Vittonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

L’Ecole de Musique Charles Boquet et VittonVillage sont fiers de vous proposer leur Concert Téléthon !

Retrouvez les Kidstarz & Co à l’église de Vittonville à partir de 20h

Participation libre au profit du TéléthonTout public

.

Eglise de Vittonville 2 Rue de l’Eglise Vittonville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21

English :

The Charles Boquet School of Music and VittonVillage are proud to present their Telethon Concert!

Join Kidstarz & Co at Vittonville church from 8pm

Free participation in aid of the Telethon

German :

Die Ecole de Musique Charles Boquet und VittonVillage sind stolz darauf, Ihnen ihr Telethon-Konzert anzubieten!

Kidstarz & Co. treten ab 20 Uhr in der Kirche von Vittonville auf

Freie Teilnahme zugunsten des Telethon

Italiano :

La Scuola di Musica Charles Boquet e VittonVillage sono orgogliosi di presentare il loro concerto Telethon!

Unitevi a Kidstarz & Co presso la chiesa di Vittonville dalle ore 20.00

Partecipazione gratuita a favore di Telethon

Espanol :

La Escuela de Música Charles Boquet y VittonVillage se enorgullecen de presentar su Concierto Telemaratón

Únete a Kidstarz & Co en la iglesia de Vittonville a partir de las 20h

Participación gratuita a beneficio del Teletón

L’événement Concert Téléthon Vittonville a été mis à jour le 2025-11-18 par OT PONT A MOUSSON