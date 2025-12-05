Concert Téléthon Eglise de Vittonville Vittonville
Concert Téléthon Eglise de Vittonville Vittonville vendredi 5 décembre 2025.
Concert Téléthon
Eglise de Vittonville 2 Rue de l’Eglise Vittonville Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
L’Ecole de Musique Charles Boquet et VittonVillage sont fiers de vous proposer leur Concert Téléthon !
Retrouvez les Kidstarz & Co à l’église de Vittonville à partir de 20h
Participation libre au profit du TéléthonTout public
Eglise de Vittonville 2 Rue de l’Eglise Vittonville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21
English :
The Charles Boquet School of Music and VittonVillage are proud to present their Telethon Concert!
Join Kidstarz & Co at Vittonville church from 8pm
Free participation in aid of the Telethon
German :
Die Ecole de Musique Charles Boquet und VittonVillage sind stolz darauf, Ihnen ihr Telethon-Konzert anzubieten!
Kidstarz & Co. treten ab 20 Uhr in der Kirche von Vittonville auf
Freie Teilnahme zugunsten des Telethon
Italiano :
La Scuola di Musica Charles Boquet e VittonVillage sono orgogliosi di presentare il loro concerto Telethon!
Unitevi a Kidstarz & Co presso la chiesa di Vittonville dalle ore 20.00
Partecipazione gratuita a favore di Telethon
Espanol :
La Escuela de Música Charles Boquet y VittonVillage se enorgullecen de presentar su Concierto Telemaratón
Únete a Kidstarz & Co en la iglesia de Vittonville a partir de las 20h
Participación gratuita a beneficio del Teletón
