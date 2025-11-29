Concert Téléthon Wettolsheim

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin

Samedi 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

L’Harmonie Municipale Echo de Turckheim vous invite pour son concert du Téléthon, avec la participation du Terkabrass.

L’Orchestre d’Harmonie de Turckheim proposera son traditionnel concert du Téléthon, avec le Terkabrass, ensemble de cuivres et de percussions de Turckheim.

En première partie, les cuivres et percussions du Terkabrass, sous la direction de Caroline Fussner, aborderont un répertoire musical varié et entrainant, entre classique, jazz, rock … et quelques surprises. Une seule certitude ça va swinguer dans le public !

La deuxième partie sera assurée par l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim, sous la direction de Céline Pellmont. Le répertoire proposé par la soixantaine de musiciens offrira un voyage riche en émotions du Cortège de Bacchus, superbe pièce de Léo Delibes, à From the Ashes, hymne à la nature contemporain de Chuck Elledge, en passant par Arabesque de Samuel Hazon ou encore Queen Symphonic Highlights, magnifique pot pourri des morceaux du groupe Queen mis en musique par le génial Philip Sparke. Beaucoup d’émotion et de plaisir en perspective ! Avec, là encore, quelques belles surprises qui risquent d’émailler la soirée … .

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 13 74 53 contact@echo-de-turckheim.fr

