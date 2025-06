Concert Telling Stories Saumur 8 août 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Telling Stories Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Avec une énergie débordante et une passion sincère, Telling Story revisite les grands classiques pop-rock comme les hits d’aujourd’hui.

Porté par une chanteuse charismatique et cinq musiciens amateurs aguerris, le groupe promet un live vibrant, généreux et résolument contagieux.

En collaboration avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-Florent et en partenariat avec le groupe La Poste.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 8 août 2025

Horaires de représentation le vendredi de 20h30 à 22h45. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

With boundless energy and sincere passion, Telling Story revisits pop-rock classics and contemporary hits alike.

German :

Mit unbändiger Energie und ehrlicher Leidenschaft spielen Telling Story Pop-Rock-Klassiker und aktuelle Hits neu auf.

Italiano :

Con un’energia sconfinata e una passione sincera, Telling Story rivisita i grandi classici del pop-rock e i successi di oggi.

Espanol :

Con una energía desbordante y una pasión sincera, Telling Story revisita los grandes clásicos del pop-rock, así como los éxitos de hoy.

L’événement Concert Telling Stories Saumur a été mis à jour le 2025-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME