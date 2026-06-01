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Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms), Rennes, Eglise St Augustin, Rennes

Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms), Rennes, Eglise St Augustin, Rennes

Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms), Rennes, Eglise St Augustin, Rennes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rennes, Eglise St Augustin

Adresse : 10 rue Mirabeau, 35000 rennes

Ville : 35703 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : tarif plein : 18€ - réduit (étudiant, demandeur d'emploi) : 10€ - Sortir! : 5€ - enfant (-12ans) : 3€ - Ouverture des portes 30mn avant le début du concert

Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms) 6 et 7 juin Rennes, Eglise St Augustin Ille-et-Vilaine

tarif plein : 18€ – réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 10€ – Sortir! : 5€ – enfant (-12ans) : 3€ – Ouverture des portes 30mn avant le début du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Rennes, Eglise St Augustin 10 rue Mirabeau, 35000 rennes Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ejml.fr/billetterie.html »}]
Pièces romantiques pour chœur, piano et soliste choeur chorale

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