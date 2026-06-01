Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms), Rennes, Eglise St Augustin, Rennes
Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms), Rennes, Eglise St Augustin, Rennes samedi 6 juin 2026.
Concert TEMPETE ET PASSION (Schubert, Brahms) 6 et 7 juin Rennes, Eglise St Augustin Ille-et-Vilaine
tarif plein : 18€ – réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 10€ – Sortir! : 5€ – enfant (-12ans) : 3€ – Ouverture des portes 30mn avant le début du concert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Rennes, Eglise St Augustin 10 rue Mirabeau, 35000 rennes Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ejml.fr/billetterie.html »}]
Pièces romantiques pour chœur, piano et soliste choeur chorale
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