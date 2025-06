Concert Temple Folk association La Coccinelle Allègre 27 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Concert Temple Folk association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-06-27 19:00:00

Temple folk c’est de la poésie folk, chantée en anglais, de Julien Brillon qui croise les claviers électro de Yoann Cauvin autour d’un film projeté en fond de scène pour un très beau projet offrant une double expérience musicale et visuelle.

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

Temple folk is Julien Brillon’s folk poetry, sung in English, combined with Yoann Cauvin’s electro keyboards and a film projected at the back of the stage for a beautiful project offering a double musical and visual experience.

German :

Temple folk ist die auf Englisch gesungene Folk-Poesie von Julien Brillon, die sich mit den Elektro-Keyboards von Yoann Cauvin kreuzt, um einen im Bühnenhintergrund projizierten Film zu einem sehr schönen Projekt zu machen, das eine doppelte musikalische und visuelle Erfahrung bietet.

Italiano :

Temple folk è la poesia popolare, cantata in inglese, di Julien Brillon che combina le tastiere elettroniche di Yoann Cauvin con un film proiettato sul fondo del palco per creare un bellissimo progetto che offre una doppia esperienza musicale e visiva.

Espanol :

Temple folk es la poesía popular, cantada en inglés, de Julien Brillon, que combina los teclados eléctricos de Yoann Cauvin con una película proyectada al fondo del escenario para crear un hermoso proyecto que ofrece una doble experiencia musical y visual.

L’événement Concert Temple Folk Allègre a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay