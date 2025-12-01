Concert Temps de ‘Avent et de Noël Schola Grégorienne d’Auxerre Place de la Préfecture Auxerre

Concert Temps de ‘Avent et de Noël Schola Grégorienne d’Auxerre

Place de la Préfecture La crypte de la Cathédrale St Étienne d’Auxerre Auxerre Yonne

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Schola grégorienne d’Auxerre vous propose un concert de chants grégoriens sur le thème de l’avent et de noël le samedi 20 décembre 2025 à 18h30 dans la crypte de la cathédrale st Etienne d’Auxerre.

Concert place sous la direction de Joël Haddad

Participation libre .

English : Concert Temps de ‘Avent et de Noël Schola Grégorienne d’Auxerre

