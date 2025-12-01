Concert Temps de ‘Avent et de Noël Schola Grégorienne d’Auxerre Place de la Préfecture Auxerre
Concert Temps de 'Avent et de Noël Schola Grégorienne d'Auxerre
samedi 20 décembre 2025.
Place de la Préfecture La crypte de la Cathédrale St Étienne d’Auxerre Auxerre Yonne
Début : 2025-12-20 18:30:00
2025-12-20
Schola grégorienne d’Auxerre vous propose un concert de chants grégoriens sur le thème de l’avent et de noël le samedi 20 décembre 2025 à 18h30 dans la crypte de la cathédrale st Etienne d’Auxerre.
Concert place sous la direction de Joël Haddad
Participation libre .
