Concert Ten Miles Ahead Place d'Arçon Pontarlier mercredi 26 novembre 2025.

Place d'Arçon Musée Municipal Pontarlier

Gratuit

2025-11-26 20:00:00

2025-11-26 22:00:00

2025-11-26

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

Composé de Guillaume Gérard, accompagné de la violoniste Agathe Llorca et de la violoncelliste Pauline Busetto, Ten Miles Ahead trouve sa source dans la musique folk et la country américaine. Pour ce concert au Musée, Ten Miles Ahead saura murmurer à votre oreille autant qu’à celle des collections.. Gratuit pour tous réservation indispensable .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

