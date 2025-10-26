Concert Place Saint-Martin Tence
Concert Place Saint-Martin Tence dimanche 26 octobre 2025.
Concert
Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 16:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Concert de chant choral avec la chorale Arc en ciel sous la direction de Roger Ribeyron.
A l’orgue Roger Ribeyron, accordéon, ChristianeGarnier, trompette, Christian Bonnefoy.
Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 87
English :
Choral concert with the Arc en ciel choir directed by Roger Ribeyron.
On organ Roger Ribeyron, accordion, ChristianeGarnier, trumpet, Christian Bonnefoy.
German :
Chorkonzert mit dem Chor Arc en ciel unter der Leitung von Roger Ribeyron.
An der Orgel Roger Ribeyron, Akkordeon, ChristianeGarnier, Trompete, Christian Bonnefoy.
Italiano :
Concerto corale con il coro Arc en ciel diretto da Roger Ribeyron.
All’organo Roger Ribeyron, fisarmonica, Christiane Garnier, tromba, Christian Bonnefoy.
Espanol :
Concierto coral con el coro Arc en ciel dirigido por Roger Ribeyron.
Al órgano Roger Ribeyron, acordeón, Christiane Garnier, trompeta, Christian Bonnefoy.
