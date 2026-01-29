Concert Tendresse Abrazo Vabres-l’Abbaye
Concert Tendresse Abrazo
2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye Aveyron
Début : Samedi 2026-02-14
Plongez dans l’univers d’Abrazo, où chaque note et chaque mot vous enveloppent d’une tendre étreinte musicale, voyageant de Cuba aux émotions les plus intimes, entre chant, conte et ukulélé.
Abrazo, une étreinte musicale, douce, intime et généreuse où le lâcher prise rime avec séduction et envoûtement.
Accompagné de son ukulélé, Charlotte fait danser les mots, tantôt chantés tantôt contés et nous transporte à Cuba, son Cuba, celui de ses voyages, de ses rencontres, de ses rythmes …
Un voyage musical conté et chanté, emplie de vie.
Tout public dès 12 ans
Écriture, musique et interprétation : Charlotte Simonot 10 .
2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 30 01 47 69 maisondesechevins12400@gmail.com
English :
Immerse yourself in the world of Abrazo, where every note and word wraps you in a tender musical embrace, traveling from Cuba to the most intimate emotions, between song, storytelling and ukulele.
