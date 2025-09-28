Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac

Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo

Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac dimanche 28 septembre 2025.

Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Terra Canta est un chœur féminin originaire de Brive qui propose un répertoire de chants polyphoniques venus d’ailleurs. Une prestation chaleureuse et conviviale, suivie d’un moment gourmand autour de tartes aux fruits locales.   .

44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04 

English : Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo

German : Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo

Italiano :

Espanol : Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo

L’événement Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2025-09-19 par Corrèze Tourisme