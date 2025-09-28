Concert Terra Canta au Bistrot Tsopelo Puy-d’Arnac
44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac Corrèze
Début : 2025-09-28
Terra Canta est un chœur féminin originaire de Brive qui propose un répertoire de chants polyphoniques venus d’ailleurs. Une prestation chaleureuse et conviviale, suivie d’un moment gourmand autour de tartes aux fruits locales. .
44 rue j. Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04
