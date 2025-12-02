Concert Terra Diva Au cinéma L’Entr’Actes Vagney
Concert Terra Diva Au cinéma L’Entr’Actes Vagney mardi 2 décembre 2025.
Concert Terra Diva
Au cinéma L’Entr’Actes 2 ruelle des Viaux Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02 21:30:00
Date(s) :
2025-12-02
Chantal Laxenaire nous invite pour un voyage musical où l’on découvre des chants de femmes, d amour, d’émigration, de travail, des chants puisant leur poésie et leur énergie dans la terre. Entrée libreTout public
0 .
Au cinéma L’Entr’Actes 2 ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36
English :
Chantal Laxenaire invites us on a musical journey to discover songs of women, love, emigration and work, songs that draw their poetry and energy from the earth. Free admission
German :
Chantal Laxenaire lädt uns auf eine musikalische Reise ein, auf der wir Lieder von Frauen, Liebe, Emigration und Arbeit entdecken, Lieder, die ihre Poesie und Energie aus der Erde schöpfen. Freier Eintritt
Italiano :
Chantal Laxenaire ci accompagna in un viaggio musicale attraverso canzoni di donne, d’amore, d’emigrazione e di lavoro, canzoni che traggono la loro poesia e la loro energia dalla terra. Ingresso libero
Espanol :
Chantal Laxenaire nos lleva en un viaje musical a través de canciones de mujeres, de amor, de emigración y de trabajo, canciones que extraen su poesía y su energía de la tierra. Entrada gratuita
L’événement Concert Terra Diva Vagney a été mis à jour le 2025-11-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES